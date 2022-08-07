Украинских беженцев предупредили о риске попасть в рабство

Украинские беженцы, покинувшие страну после начала специальной операции России по защите народа Донбасса, рискуют попасть в рабство. Об этом написала британская газета Daily Mail.

«Уязвимые и травмированные беженцы рискуют стать мишенью торговцев людьми. Вероятно, многих из них в итоге продадут в рабство в Объединенные Арабские Эмираты и другие страны», — говорится в статье.

Колумнист издания Флориан Шмитц обратился к развитым странам с призывом не закрывать глаза на преступления и наказывать всех виновных.

«Ситуация стала столь серьезной, что для защиты беженцев в Польше привлекали ветеранов армии Великобритании», — заключили авторы статьи.

Ранее сообщалось, что в Румынии местные женщины взбунтовались против беженок из-за совращения мужей и призвали их покинуть страну.

Также жители Италии рассказывали, что украинские беженцы постоянно матерятся, мусорят, пристают к прохожим и скандалят.