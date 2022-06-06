Украинские военные в населенном пункте Попасная в Луганской Народной Республике выгоняли из домов мирных людей, после чего сжигали их хозяйство. Об этом местная жительница Светлана рассказала в интервью члену общественной палаты РФ Максиму Григорьеву.

«Выгоняли из жилых домов и просто их сжигали. Попасную просто превратили в пепел», — сообщила она.

Женщина предположила, что националисты хотели уничтожить город на корню.

«Они же тут укоренились. У нас за сараем садовая буржуйка, мы грели там еду, чтобы покушать. Подходили пьяные солдаты ВСУ и просто стучали автоматом по плечам. Мне кажется, могли и расстрелять», — заключила Светлана.

Российские военные и подразделения НМ ЛНР полностью освободили Попасную 10 мая, ликвидировав больше тысячи военнослужащих ВСУ.

Ранее Народная милиция ЛНР показала на видео работу международного общественного трибунала в Попасной.