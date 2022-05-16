Село Чернобаевка Херсонской области подверглось обстрелу со стороны украинских войск. Жители рассказывают подробности и показывают последствия обстрела ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости».

16 мая примерно в 10:00 произошел очередной обстрел. Снаряд попал в жилое строение, жертвой стал 84-летний мужчина: он сидел на улице на диване. Осколок прилетел прямо в голову, человек погиб, рассказал житель села.

Сельчане показывают и другие места разрыва снарядов. Есть пострадавшие, их госпитализировали — они находятся в тяжелом состоянии.

«Вот попало бы в человека — все!» — отметил сельчанин, демонстрируя кусок разорвавшегося снаряда.

Обстрелам подвергается и Донецк. Менее чем за три часа утром 16 мая город обстреляли семь раз. По Петровскому району ВСУ выпустили восемь крупнокалиберных снарядов. Один из них попал на территорию школы, в здании выбиты стекла, а во дворе образовалась воронка.