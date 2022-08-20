Попадание по хранилищу отходов ЗАЭС сравнили с детонацией «грязной бомбы»

Если по хранилищу отработанного топлива Запорожской АЭС попадет хотя бы один снаряд или ракета — это будет сравнимо с детонацией «грязной бомбы», заявил член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Рогов назвал СХОЯТ целью ВСУ, по которой они бьют. Это сухое хранилище отработанного ядерного топлива. На ЗАЭС СХОЯТ находится на открытой площади.

«Достаточно одного снаряда или одной ракеты, чтобы эта ракета или снаряд превратились в „грязную бомбу“, потому что они прилетают в хранилище», — сказал Рогов в эфире «Соловьев Live». Его слова привел ТАСС.

Попадания в один из комплексов хранения, по словам Рогова, достаточно для создания ядерной катастрофы.

Россия направила в Совет Безопасности ООН письмо о провокациях ВСУ в отношении Запорожской атомной электростанции. Помимо информации о провокациях со стороны украинских военных, в нем есть и данные о возможных последствиях этих действий.

Сотрудники ЗАЭС записали видеообращения, в которых призвали Украину прекратить обстрелы станции. Они подчеркнули, что действия киевского режима необдуманны и опасны, и могут привести к международной катастрофе.