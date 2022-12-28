Спецоперация 28 декабря 2022, 07:30 «Попадание, отходим!» Работу ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28 в зоне СВО показали на видео Минобороны показало на видео работу ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28 в зоне СВО

Читать 360tv в

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы многоцелевых ударных вертолетом Ми-35 и Ми-28 армейской авиации Западного военного округа в зоне спецоперации. На ролике видно, как вертолеты поражают цели. После этого за кадром звучит голос: «Попадание! Быстро отходим!».

Летательные аппараты развивают предельно малую высоту, чтобы их не обнаружили средства противовоздушной обороны противника. Видео демонстрирует, как на огромной скорости полета — свыше 200 километров в час — уничтожаются замаскированные командные пункты и бронированная техника ВСУ.

Реклама

В боевом арсенале Ми-35 — неуправляемые 80-миллиметровые авиационные ракеты. При стрельбе ими на большом удалении летчики часто прибегают к приему кабрирования — маневр создает впечатление, что вертолеты появляются из ниоткуда.

Реклама

Современные модификации ударного вертолета Ми-28 предназначены для поиска и уничтожения бронетехники, пехоты противника и малоскоростных воздушных целей. Основа парка армейской авиации России — Ми-28Н, который называют «Ночной охотник». Все потому, что он можнт взять на борт свыше полутора тонн вооружения и применить его как днем, так и ночью.