Понтонную переправу через Днепр временно закрыли | 360°

Спецоперация 07 ноября 2022, 12:11 Понтонную переправу через Днепр временно закрыли Администрация Херсонской области приостановила работу понтонной переправы через Днепр РИА "Новости"

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На Днепре приостановили работу понтонной переправы, движение барж и речных такси. Администрация Херсонской области в своем Telegram-канале объяснила это мерами безопасности.

«В связи с завершением [вывоза жителей] с территории правобережья Днепра, а также усиления военной опасности и повышения угроз мирному населению <…> временно прекратить движение гражданских транспортных средств через Днепр», — сообщили власти.

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Исключения сделали только для судов коммунальных служб, поставщиков лекарств и продовольствия. Однако с правого берега на левый все еще можно добраться из «Речпорта» на Одесской площади. Пешеходы могут пересечь Днепр на водном транспорте, автомобилисты — на барже.

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В октябре власти попросили помочь жителям Херсонской области временно переехать. Их приняли в Ростовской области, Крыму и других регионах России. Позднее президент России Владимир Путин поддержал это решение. Он заявил, что важно покинуть опасную зону.

Замглавы региона Кирилл Стремоусов предупредил, что Вооруженные силы Украины готовятся к нападению. Они стягивают войска к линии обороны в Херсонской области, сообщило РИА ФАН. Националисты задействовали артиллерию, минометные подразделения и авиацию.