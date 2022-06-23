«Понимал, что могли убить». Житель ДНР переплыл водохранилище, чтобы спасти жену от ВСУ

Житель ДНР переплыл на лодке одно из самых крупных водохранилищ области. Он отправился за женой, которая оказалась заблокирована в подконтрольном ВСУ поселке. Спасти ее мужчине помогли российские военные.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новости» Николай Чебряков, его жена поехала на работу в поселок Новолуганское. Она не смогла вернуться домой, так как украинские бойцы взорвали дамбу Углегорской ТЭС.

«Две с половиной недели она там пробыла, я долго собирался с мыслями. Обратился к военным, артиллерия прикрывала. Я проплыл, договорился с ней, она вышла к воде, ну и поплыл назад», — отметил мужчина.

Он пересек Углегорское водохранилище на резиновой лодке. При этом, по его словам, водоем полностью простреливается со стороны ВСУ. Украинские военные не выпускают никого из поселка.

«Все простреливается везде, снайперов очень много. Там украинская армия, могли и засаду устроить, и все что угодно. Я понимал, что могли убить. <…> И тем не менее поплыл», — заявил Чебряков.

После спасения его жена поблагодарила российских военнослужащих за помощь. Дома женщину ждали двое детей.