В конце мая в центре Луганска на помощника главы МВД республики Виталия Киселева совершили покушение. Он добавил, что не может разглашать все подробности случившегося, но убить его пытались за политические взгляды, сообщило РИА «Новости».

По словам Киселева, люди с независимыми политическими взглядами представляют опасность для «террористической Украины», поэтому украинские власти будут использовать все методы для их устранения.

«Покушение, которое было, — за мои политические убеждения, за то, что все мы говорим правду о тех преступлениях ВСУ на территории Донецкой и Луганской республик», — рассказал Киселев. Он добавил, что проект «Путь Визенталь», рассказывающий о преступлениях украинских силовиков, продолжит работу.

Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли больницу в городе Стаханове Луганской Народной Республики. По информации Минобороны России, для атаки использовали американские реактивные средства залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате атаки погибли три человека, еще семь получили ранения.