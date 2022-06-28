Помощь пришла к тем, кто ее так ждал. Донецкий госпиталь получил гуманитарку от Подмосковья

Военные в Донецком госпитале получили гуманитарную помощь из Подмосковья. Ее доставили в Донецк на двух фурах, в каждой — по 20 тонн жизненно необходимых вещей, рассказал член Общественной палаты Московской области Павел Тюляев. Это продуктовые и медицинские наборы, бытовая химия, инвалидные коляски и костыли, аппараты Илизарова.

Аппараты Илизарова нужны для экстренной помощи пациентам с минно-взрывными ранениями и огнестрельными переломами конечностей.

«Даже при том, что у нас определенный запас есть, этот запас тает очень быстро. Так что такая помощь очень актуальна и все равно своевременна», — рассказал Андрей Боряк, директор травматологического центра в Донецке, который сейчас превратился в военный госпиталь.

Не так давно из-за большого притока раненых в госпитале случился дефицит аппаратов Илизарова. Сейчас нехватка восполнилась, но потребность во внешней фиксации травм пациентов все равно возникает постоянно, аппараты нужны.

Гуманитарную помощь для раненых бойцов привезли на носилках прямо в палату.

Пострадавшие коротко поделились историями о том, как оказались в госпитале.

«Поехали на задание — танк надо было вытянуть. Не успели. Начался обстрел — попал, не успел спрятаться», — сообщил Виктор, у которого диагностировали серьезные осколочные ранения.

Дома мужчину ждут жена и дочь. Девочка сделала отцу, уходившему на боевые действия, трогательную фенечку-талисман.

Фуры с гуманитарной помощью приезжают в Донбасс из Подмосковья с самого начала спецоперации. Уже совершено более 50 рейсов. В Донецке выработали систему распределения гумпомощи: как собрать, довезти, разгрузить, сформировать наборы и распределить. Этим занимается Народная милиция ДНР — парни буквально живут на складе.