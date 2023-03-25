25 марта 2023, 11:18
Помилование после участия в ЧВК «Вагнер» получили пять тысяч человек
Пригожин: после окончания контракта с ЧВК «Вагнер» 5 тыс. человек получили помилование
После окончания контракта с ЧВК «Вагнер» были помилованы более пяти тысяч бывших заключенных. Такое заявление сделал глава компании Евгений Пригожин. Его процитировали в Telegram-канале пресс-службы.
«В настоящий момент закончили контракт с ЧВК „Вагнер“ и вышли на свободу по помилованию более пяти тысяч человек», — сказал он.
Реклама
Также Пригожин привел статистику по рецидивам преступлений. По его словам, объем таких правонарушителей оценивается в 0,31%.
«Это в десять-двадцать раз меньше, чем стандартные показатели до спецоперации», — отметил глава ЧВК «Вагнер».
Он заявил, что в ряды рецидивистов в основном попадались борцы со сторонниками Украины и противниками спецоперации.
В связи с этим Пригожин сделал вывод, что союзные силы снизили преступность в России в 10 раз. Также он сравнил перевоспитание заключенных путем отправки их в зону спецоперации с пионерскими и октябрятскими отрядами в советское время. По его словам, современный метод превосходит этот опыт СССР.
Тюрьмы
Специальная военная операция РФ на Украине
Евгений Пригожин
Реклама
Реклама