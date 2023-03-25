Спецоперация 25 марта 2023, 11:18 Помилование после участия в ЧВК «Вагнер» получили пять тысяч человек Пригожин: после окончания контракта с ЧВК «Вагнер» 5 тыс. человек получили помилование РИА «Новости»

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После окончания контракта с ЧВК «Вагнер» были помилованы более пяти тысяч бывших заключенных. Такое заявление сделал глава компании Евгений Пригожин. Его процитировали в Telegram-канале пресс-службы.

«В настоящий момент закончили контракт с ЧВК „Вагнер“ и вышли на свободу по помилованию более пяти тысяч человек», — сказал он.

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Также Пригожин привел статистику по рецидивам преступлений. По его словам, объем таких правонарушителей оценивается в 0,31%.

«Это в десять-двадцать раз меньше, чем стандартные показатели до спецоперации», — отметил глава ЧВК «Вагнер».

Он заявил, что в ряды рецидивистов в основном попадались борцы со сторонниками Украины и противниками спецоперации.

В связи с этим Пригожин сделал вывод, что союзные силы снизили преступность в России в 10 раз. Также он сравнил перевоспитание заключенных путем отправки их в зону спецоперации с пионерскими и октябрятскими отрядами в советское время. По его словам, современный метод превосходит этот опыт СССР.