Спецоперация 23 января 2023, 08:10 Полуторагодовалый ребенок стал жертвой удара ВСУ по ЛНР Подполковник ЛНР Марочко: полуторагодовалый ребенок погиб в Кременной после обстрела ВСУ

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Девочка, которой должно было через два месяца исполнится два года, погибла в результате обстрела Кременной со стороны ВСУ 21 января. Еще четыре человека пострадали, заявил ТАСС подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Вооруженные силы Украины атаковали улицы Спортивная и Куйбышева. В результате этого ранения получили женщины 1981 и 1999 годов рождения, мужчины 1958 и 1959 годов рождения.

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«Ранение, не совместимое с жизнью, получил ребенок, девочка, [родившаяся] 27 марта 2021 года», — сказал Марочко.

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Он заявил, что украинские националисты используют в Кременной средства радиоэлектронной борьбы для подавления всех видов связи. Именно из-за этого данные о гибели ребенка и четырех пострадавших 21 января стали известны лишь сейчас.

Накануне, 22 января, подполковник ЛНР в отставке сообщил о переброске украинскими военными большого количества бронетехники иностранного производство под Сватово.