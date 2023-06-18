Спецоперация 18 июня 2023, 19:32 «Получили приказ беречь зарубежную технику». Военные ВСУ изменили тактику наступления «Военная хроника»: тактике ВСУ в ходе контрнаступления изменилась за последние дни Freepik

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Тактика наземных войск Украины в последние дни контрнаступления существенно изменилась. К такому выводу пришли аналитики Telegram-канала «Военная хроника», проанализировав ход боев на Запорожском и на Южно-Донецком направлениях.

Авторы статьи напомнили, что в первые дни ВСУ активно создавали ощущение масштабного наступления силами более батальона. В последнее время они избрали другую тактику: бросают в бой лишь небольшие группы солдат — до 40 человек.

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Также отмечается, что изменения произошли и в отношении зарубежной техники, которой за первое время контрнаступления Украина потеряла немало. Сейчас боевики большую часть тяжелого вооружения, в том числе танки Leopard и БМП Bradley, отвели в тылы. По мнению аналитиков, это сделано, чтобы отремонтировать машины и составить новый план атаки.

«Судя по всему, ВСУ получили приказ беречь зарубежную бронетехнику, поэтому в бой все чаще вводятся мобильные группы на броневиках MaxxPro и Mastiff, непригодных для лобовых атак», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские танкисты стали имитировать поломки, чтобы не участвовать в контрнаступлении.