Спецоперация 09 июля 2023, 23:23 «Получат по зубам». Кадыров рассказал об обстановке в Клещеевке Кадыров: ВСУ больше в интернете воюют за Клещеевку, чем на земле

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как на самом деле обстоит ситуация в Клещеевке в ДНР. Он связался с командиром отряда «Ахмат» Апты Алаудиновым, который прислал ему видеосообщение с места, которое глава республики опубликовал в своем Telegram-канале.

«Даже по окрестностям Клещеевки с генералом на борту водитель ведет боевую машину уверенно и очень спокойно. УкроНАТО больше в интернете воюет за Клещеевку, чем на земле», — написал Кадыров.

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Политик сообщил, что сразу связался с Алаудиновым.

«Как раз еду оттуда, проверив несение службы нашими бойцами. Противник однозначно получит по зубам!» — сказал на видео командир «Ахмата».

Сейчас, отметил Кадыров, «Ахмат» переброшен на сложное Бахмутское направление. Это, по его мнению, говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения.

Ранее сообщалось, что бойцы спецназа «Ахмат» под командованием заместителя командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинова передислоцировались на Бахмутское направление.