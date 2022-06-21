Семьи пропавших с буровых платформ «Черноморнефтегаза» получат 6,5 млн рублей

Семьям пропавших без вести на буровых платформах «Черноморнефтегаза» выплатят компенсацию 6,5 миллиона рублей. Пятеро спасенных с платформы № 1 получат по три миллиона. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

«С целью оказания помощи родственникам и близким пострадавших мною принято решение о внесении изменений в положение о компенсационных выплатах работникам предприятия ГУП РК „Черноморнефтегаз“ для возможности выплат пропавшим без вести», — сообщил Аксенов.

Он добавил, что договор «Черноморнефтегаза» гарантирует компенсацию затрат на содержание детей в детсадах, оздоровление ребят в детских лагерях, ежегодную матпомощь семье на каждого ребенка-школьника. За счет бюджета будут проходить довузовская подготовка и очное целевое обучение студентов в профильных российских вузах и колледжах нефтегазовой отрасли.

Украина атаковала буровые платформы накануне. На платформе «Черноморнефтегаза» вспыхнул пожар, который сегодня перекинулся на скважину.Экологический ущерб нанесен всему Черному морю и государствам Причерноморья.

Идут поисковые работы. Пропавшими без вести числятся семь человек.

«Пока позволяют погодные условия и есть надежда на то, что люди живы, будем продолжать поиски», — добавил глава республики.

По разрешению Минобороны России восстановлением и ремонтом буровых платформ займутся рабочие группы. Следственные органы установят причины и объемы повреждений.

«Правительство Республики Крым окажет максимальную материальную и моральную поддержку семьям тех, кто попал в сложную ситуацию. Будем верить в лучшее и продолжать поиски», — заявил Сергей Аксенов.