Мизулина насчитала 1,5 млн фейков о частичной мобилизации | 360°

Спецоперация 24 сентября 2022, 16:11 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Мизулина насчитала 1,5 млн фейков о частичной мобилизации Глава Лиги безопасного интернета Мизулина: количество фейк-атак на РФ растет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Было зарегистрировано около полутора миллиона интернет-фейков об объявленной президентом России частичной мобилизации в стране и 640 тысяч — о референдумах по признанию бывших областей Украины частью РФ. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, передало РИА «Новости».

«Информационные атаки на данный момент усиливаются. Порядка 1,5 миллиона фейков о частичной мобилизации. И 640 тысяч на сегодняшнее утро фейковых сообщений о референдумах», — сказала она.

Реклама

Мизулина отметила, что основная площадка распространения лжи — Telegram-каналы.

Реклама

Она назвала это «Telegram-войной».

В Московской области будут работать 11 участков для голосования в рамках референдума о присоединении новых территорий к России. Свой участок для голосования можно узнать по телефону 8-800-550-97-44.

Референдум продлится до 27 сентября. Избирательные участки открылись 22 сентября. В детсадах, школах и колледжах ради безопасности объявили выходной.

0 0 0 0 0 0