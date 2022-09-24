Мизулина насчитала 1,5 млн фейков о частичной мобилизации | 360°

Все новости

Мир

24 сентября 2022, 20:23

Вандалы в Киеве разрисовали памятник Пушкину оскорбительными надписями о русских

Общество

24 сентября 2022, 20:16

Путин подпишет указ об отсрочке для студентов некоторых форм обучения

Реклама

Эксклюзив

24 сентября 2022, 20:06

«Ждали этого восемь лет». Жительница Донецка рассказала об ожиданиях от воссоединения с Россией

Мир

24 сентября 2022, 19:51

Военный с позывным Горец поддержал референдумы о присоединении к России

Спорт

24 сентября 2022, 19:47

Сборная России по футболу одержала первую победу с ноября прошлого года

Армия

24 сентября 2022, 19:32

«Пришло время». Житель Белгорода рассказал, почему пришел в военкомат

Подмосковье

24 сентября 2022, 19:31

Инфекционный корпус больницы отремонтируют в Луховицах

Эксклюзив

24 сентября 2022, 19:13

«На Украине была не жизнь». Голосующие из Мариуполя рассказали, почему референдум был необходим

Мир

24 сентября 2022, 19:06

Украину раскритиковали за призыв к ядерному удару по России

Спецоперация

24 сентября 2022, 16:11

Мизулина насчитала 1,5 млн фейков о частичной мобилизации

Глава Лиги безопасного интернета Мизулина: количество фейк-атак на РФ растет

Читать 360tv в

Было зарегистрировано около полутора миллиона интернет-фейков об объявленной президентом России частичной мобилизации в стране и 640 тысяч — о референдумах по признанию бывших областей Украины частью РФ. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, передало РИА «Новости».

«Информационные атаки на данный момент усиливаются. Порядка 1,5 миллиона фейков о частичной мобилизации. И 640 тысяч на сегодняшнее утро фейковых сообщений о референдумах», — сказала она.

Реклама

Мизулина отметила, что основная площадка распространения лжи — Telegram-каналы.

Реклама

Она назвала это «Telegram-войной».

В Московской области будут работать 11 участков для голосования в рамках референдума о присоединении новых территорий к России. Свой участок для голосования можно узнать по телефону 8-800-550-97-44.

Референдум продлится до 27 сентября. Избирательные участки открылись 22 сентября. В детсадах, школах и колледжах ради безопасности объявили выходной.

Признание ДНР и ЛНР

Референдумы о присоединении к России

Частичная мобилизация в РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама