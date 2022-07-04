Боец ДНР рассказал о «коридоре смерти» в полтавском СИЗО

Боец ДНР, который смог выжить в плену у ВСУ, рассказал о пытках, которым его подвергали украинские военные. Это были избиения, попытки отрезать пальцы, удушение мешком и удары током.

«Мешок мне связывали, делали как удушающее, скотчем перематывали полностью от горла до самого носа, оставляли только нос. Воздух он, конечно, не пропускал толком. Ноги связывали скотчем и приматывали к бетонированному столу, чтоб ты не мог не вырваться», — рассказал военнослужащий в беседе с «Известиями».

По его словам, ему пытались отрезать пальцы, ударили ножом в плечо, раны почти три дня после этого никто не обрабатывал.

«Хотели убить нас, застрелить. Но слава богу, это миновало. Позвонил кто-то из командования, <…> потом сказали: поздравляем, вы трофеи. Надели мешки на голову, загрузили в машину и увезли <…> Это был Харьков, продержали нас там сутки и после этого привезли в Киев. Систематические избиения были на протяжении недели первоначально в Киеве. Через полтора месяца нас перевезли в Полтаву», — пояснил он.

В полтавском СИЗО проходили допросы, там же сотрудники применяли пытки током. Был там и так называемый коридор смерти.

«Это когда в ряд выстраиваются сотрудники этого СИЗО и каждый там с палками, кто кулаками, кто ногами, тебя бьет. Ты должен пробежать из одной комнаты в другую», — пояснил собеседник издания.

Мужчина добавил, что там их приговорили к 15 годам тюрьмы. В конце концов пленный оказался на свободе. Сейчас он восстанавливает подорванное здоровье.