Спецоперация 09 февраля 2024, 09:30 Полсотни наемников из Европы заметили около Константиновки Офицер Марочко: на Донецкое направление подвезли 50 наемников ВСУ из Европы Freepik

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Украинские подразделения на Донецком направлении пополнили иностранными наемниками. В город Константиновка приехали 50 европейцев в военной форме без шевронов, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«На Донецкое направление прибыли иностранные наемники. В населенный пункт Константиновка прибыли несколько автобусов с европейскими номерами, в которых находились около 50 наемников возрастом от 30 до 40 лет», — заявил он.

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Некоторые бойцы, по словам Андрея Марочко, общались друг с другом по-грузински. Все новобранцы ходили в стандартной камуфляжной форме, но без нашивок и знаков отличия. Офицер рассказал, что наемников отвезли на военный объект, а после разделили на две группы. Одну увезли на автобусе в северо-восточном направлении, вторую — на юго-запад.

В иностранном легионе Вооруженных сил Украины сражались выходцы из Германии, Франции, Грузии и других стран. Колумбийские наемники жаловались на коррупцию и нехватку оружия в украинской армии.