Спецоперация 25 декабря 2022, 13:29 Польскую артиллерийскую установку «Краб» уничтожили около Северска в ДНР Минобороны сообщило об уничтожении самоходной артиллерийской установки «Краб» в ДНР РИА «Новости»

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Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили военную технику украинских боевиков в районе городов Северск Донецкой Народной Республики и села Макеевка Луганской Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что в районе города Северск в ДНР удар российских войск уничтожил польскую самоходную артиллерийскую установку «Краб», а также две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Ураган».

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После удара по позициям ВСУ около села Макеевка в ЛНР уничтожены две установки реактивной й системы залпового огня «Град».

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Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы около сел Доброволье в Харьковской области и Плещеевка в Донецкой Народной Республики противник потерял три артиллерийские системы М777, полученные от США.