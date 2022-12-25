25 декабря 2022, 13:29
Польскую артиллерийскую установку «Краб» уничтожили около Северска в ДНР
Минобороны сообщило об уничтожении самоходной артиллерийской установки «Краб» в ДНР
Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили военную технику украинских боевиков в районе городов Северск Донецкой Народной Республики и села Макеевка Луганской Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Он подчеркнул, что в районе города Северск в ДНР удар российских войск уничтожил польскую самоходную артиллерийскую установку «Краб», а также две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Ураган».
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После удара по позициям ВСУ около села Макеевка в ЛНР уничтожены две установки реактивной й системы залпового огня «Град».
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Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы около сел Доброволье в Харьковской области и Плещеевка в Донецкой Народной Республики противник потерял три артиллерийские системы М777, полученные от США.
Минобороны РФ
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