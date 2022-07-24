Польский наемник и боец MMA Валентек погиб в Донбассе

Участник интернационального батальона Украины, польский спортсмен MMA Томек Валентек погиб во время боевых действий в Донбассе. Об этом говорится в сообщении польской ассоциации MMA.

В организации заявили, что спортсмен отправился на Украину для участия в боевых действиях в качестве добровольца. Там он вступил в интернациональный батальон и погиб во время боевых действий.

«Томек выиграл второй чемпионат ММА, организованный в Гливице. Покойся с миром», — говорится в сообщении польской ассоциации MMA.

Официально власти страны пока никак не прокомментировали смерть спортсмена.

Польское издание TVP сообщило, что, по неподтвержденным данным, в боевых действиях на стороне украинских военных принимают участие более 20 тысяч иностранцев из 50 стран мира.