Польский наемник и боец MMA Валентек погиб в Донбассе
Польская ассоциация MMA сообщила о гибели спортсмена Томека Валентека в Донбассе
Участник интернационального батальона Украины, польский спортсмен MMA Томек Валентек погиб во время боевых действий в Донбассе. Об этом говорится в сообщении польской ассоциации MMA.
В организации заявили, что спортсмен отправился на Украину для участия в боевых действиях в качестве добровольца. Там он вступил в интернациональный батальон и погиб во время боевых действий.
«Томек выиграл второй чемпионат ММА, организованный в Гливице. Покойся с миром», — говорится в сообщении польской ассоциации MMA.
Официально власти страны пока никак не прокомментировали смерть спортсмена.
Польское издание TVP сообщило, что, по неподтвержденным данным, в боевых действиях на стороне украинских военных принимают участие более 20 тысяч иностранцев из 50 стран мира.