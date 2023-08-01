Спецоперация 01 августа 2023, 07:14 Польский генерал посмеялся над контрнаступлением ВСУ Польский генерал Полько заявил, что разрекламированное наступление ВСУ не является таковым РИА «Новости»

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Усиленно разрекламированное Украиной контрнаступление ВСУ в зоне боевых действий не самом деле таковым не является. Об этом изданию PAP сказал польский генерал Роман Полько.

«Контрнаступление ВСУ? Это очень сильно сказано! По определению контрнаступлением являются широкомасштабные действия, которые помогут перехватить инициативу в проведении последующих операций. Этого не видно на данный момент», — заявил он.

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Полько подчеркнул, что на данный момент действия ВСУ сильно ограничены.

«Мне кажется, это связано с недостатком артиллерии и авиации, а также серьезными проблемами с подготовкой. Надеюсь, что в течении осени ВСУ смогут нанести удар, который можно назвать значительным», — добавил генерал.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал, что контрнаступление ВСУ идет не по запланированному графику. При этом он отметил, что нисколько не переживает из-за этого.