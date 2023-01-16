Спецоперация 16 января 2023, 18:50 Польских военных заметили в зоне проведения СВО на Украине Военкор Линин заявил о появлении вооруженных сил Польши в местах боев на Украине Defense.gov

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Вооруженные силы Польши участвуют в военных действиях на стороне ВСУ. Об их присутствии на территории Украины в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Евгений Линин.

Он отметил, что в последнее время все чаще стала появляться информация об участии в боях польских военных на востоке страны.

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«Бойцы российских штурмовых групп, освобождающие населенные пункты Донбасса, почти регулярно сталкиваются с подразделениями, где команды отдаются на польском», — написал военкор.

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По словам Линина, значительные потери среди формирований Вооруженных сил Украины привели к тому, что командование стран-союзников решило привлечь свои регулярные силы к боевым действиям под видом частных военных компаний.

Участие польской армии в зоне СВО военкор подтвердил использованием в боевых действиях техники НАТО, которую на Украину официально не поставляли. Речь идет о БМП Bradley, автоматах GROT, производимых и принятых на вооружение только в Польше, а также о снаряжении и амуниции.

Американские наемники сражались в Соледаре на стороне Вооруженных сил Украины. По словам украинского военнопленного, в штурмовых подразделениях служило девять бойцов из США.