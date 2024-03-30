Спецоперация 30 марта 2024, 22:46 Польские наемники признались, что сотрудничают с боевиками РДК Польские наемники заявили, что вместе с боевиками РДК атаковали границы России Freepik

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Наемники польского добровольческого корпуса (ПДК) заявили о сотрудничестве с боевиками из Русского добровольческого корпуса* (РДК) с начала своего создания. Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.

Боевики ПДК опубликовали видеозапись, на которой шел строй людей в камуфляже, некоторые из которых держали в руках флаг Польши и знамена ПДК и РДК*.

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«С первых дней создания Польского корпуса его солдаты стояли в одном ряду с солдатами Русского корпуса*. Мы продолжаем выполнять боевые задачи, и будем продолжать идти вместе до победы», — говорится в заявлении.

Ранее координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщил об уничтожении 50 украинских военных, наемников и диверсантов, включая членом РДК* в Харькове. Российские военные нанесли удары по институту ВВС имени Кожедуба, бывшему штабу противовоздушной обороны и по району Аэрокосмического университета.

Ранее молдавский министр обороны Анатолий Носатый признался в участии сограждан в интернациональном легионе теробороны Украины.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — запрещенная в России террористическая организация.