Польша намерена взять под контроль перспективные отрасли экономики Украины, прежде всего сельское хозяйство. Власти уже организовали покупку продукции по заниженным ценам, сообщила Служба внешней разведки России (СВР).

По данным разведки, руководство Польши постепенно реализует свой план в отношении Украины.

«Становится все очевиднее, что речь идет не только о возможности введения „польских миротворческих сил“ в западные районы этой страны, но и об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики соседнего государства. В первую очередь это касается сельскохозяйственного производства», — сообщили в пресс-бюро СВР.

Польские компании скупили продукцию украинских аграриев по заниженным ценам, например по 30 долларов за тонну ячменя, подтолкнув их к банкротству, а теперь предложили передать активы и землю, тоже по ценам ниже рыночных. Одновременно с этим польские инвесторы вложили деньги в развитие транспортной инфраструктуры для вывоза продовольствия с Украины в Европу, где цены намного выше.

В СВР отметили, что власти Украины фактически начали распродажу страны, отдав приоритет соседней Польше.