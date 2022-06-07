Польша собралась направить на Украину вооружение на $630 млн

Власти Польши намерены направить на Украину новую партию вооружения почти на 630 миллионов долларов. О планах подписать контракт на поставку заявили польский премьер-министр Матеуш Моравецкий и вице-премьер Яцек Сасин.

По словам Моравецкого, документ подпишут уже сегодня. Он подчеркнул, что это один из крупнейших контрактов на экспорт вооружения, сообщил RT.

«Такого контракта в польской оборонной промышленности не было за последние 30 лет», — подчеркнул Сасин.

Ранее правительство Польши сообщило, что страна передала для ВСУ оружие на сумму свыше 1,6 миллиарда долларов. По информации «Польского радио», украинские военные получили 18 самоходных польских гаубиц Krab, свыше 200 танков Т-72, а также несколько десятков БМП.

О намерениях направить на Украину рекордное количество оружия высказывались и в Греции. Об этом сообщали местные СМИ. Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в комментарии «360» объяснил, что греческие власти в данном случае преследуют только свои интересы, а именно — получение взамен нового вооружения от НАТО.