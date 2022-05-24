Польша распахнула объятия Украине ради поражения России

Власти Польши медленно втягивают Украину на свою орбиту для вовлечения войск НАТО в конфликт с Россией. А также — для создания на территориях Литвы и Белоруссии крупной конфедерации, которая станет европейским лидером. Пока власти Польши совершают только первые шаги, о чем свидетельствует визит президента страны Анджея Дуды в Киев. Об этом заявил политолог Сергей Марков.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Дуда приезжал в Киев по ряду причин. Во-первых, сейчас они выстраивают с Зеленским очень серьезную комбинацию. Фактически сейчас обсуждается ввод войск Польши на запад и север Украины.

Это делается для того, чтобы ВСУ могли уйти от границы с Белоруссией, где они стоят на случай ввода войск России. То есть, их место просто займут польские войска. Это их первый план, который они продвигают, чтобы усилить украинскую армию в Донбассе.

Источник фото: РИА «Новости»

Второе направление — это попытка Зеленского и руководства Польши вовлечь войска НАТО в противостояние с Россией на территории Украины. Они верят, что если произойдет столкновение натовских войск с российской армией, то мы не применим ядерное оружие, а вот военная победа над российской армией на территории Украины может быть ошеломляющей и полной, что позволит им пойти дальше. Прежде всего, пытаться взять Крым и Донбасс, а потом пойти на западные регионы России: Ростовскую область, Краснодарский край, Воронежскую, Белгородскую и Курскую области. Они хотят присоединить их к Украине.

В стратегическом плане, создание так называемого междуморья или интермариума. Это главная цель Польши, которая хочет создать конфедерацию с Литвой, Украиной, Белоруссией и включить туда западные регионы России, где провести дерусификацию и насильственную украинизацию. То есть всех людей заставить там говорить только по-украински

Вот это интермариум хотят сделать главной державой Европы, чтобы Францию и Германию отбросить на вторые позиции. Этот проект полностью поддерживается США и Великобританией. Они вкладывают деньги для этого.

Польша здесь ведет себя как старуха в великой сказке Пушкина «О золотой рыбке», когда старуха сказала «Хочу быть владычицей морскою, чтобы золотые рыбки, в лице Франции и Германии, были у меня на побегушках».

Президент Дуда ничего не решает. Польша парламентская республика. Там не президент играет главную роль, а премьер-министр, но даже его роль не столь велика, как Качиньского (зампредседателя совета министров Польши, лидер фракции «Право и справедливость в Сейме — прим. ред.).

Источник фото: РИА «Новости»

Он любит быть таким серым кардиналом. Его брат в свое время был президентом, но тоже не был самым главным лицом. Оставшийся в живых Качиньский — это паук, который сидит в середине паутины и без сомнения является главным.

Но все же главную роль в этой схеме играют британцы и американцы. Они уже создали на Украине эффективный тоталитарный режим XXI века.

Но поляки не хотят расчленения Украины. Они мечтают о Львове, но понимают, что сейчас им забрать его не дадут. Их главная цель — нанести поражение России в рамках совместной натовской коалиции и создать тот самый интермариум

И при поддержке британцев и американцев получить большую власть в Европе.