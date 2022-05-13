Польша предложила создать для Украины международную группу саперов

Польские власти предложили собрать международную группу саперов. С помощью таких специалистов Украине хотят помочь разминировать территории. Об этом заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

По словам польского министра, международную группу саперов соберут полицейские, а не военные. Так он ответил на вопрос, не станет ли отправка группы вмешательством в конфликт на Украине. Как пояснил Блащак, саперы нужны для возобновления сельского хозяйства на украинской территории.

«Все мы понимаем, что Украина является одним их главных [мировых] производителей зерна, которое в больших объемах экспортируется в Северную Африку и на Ближний Восток. Если этот экспорт будет остановлен, то там появятся большие проблемы с продовольствием», — сказал он во время пресс-конференции в Вильнюсе. Цитату привел телеканал RMF24.

Польский министр подчеркнул, что весь мир заинтересован в том, чтобы Украина получила возможность обрабатывать свои поля. Для этого, заявил Блащак, необходимо помочь местным властям разминировать земли.