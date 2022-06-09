Польша подтолкнула Зеленского к передаче ей государственных функций на Украине

Резервный центр обработки данных налоговой службы Украины с согласия властей страны разместят в Польше. Происходящее свидетельствует о том, что польские власти все больше подталкивают украинского президента Владимира Зеленского к передаче контроля над важнейшими государственными функциями, заявили в Службе внешней разведки России.

Директор СВР Сергей Нарышкин обратил внимание, что судя по данным, которые получает ведомство, мечты властей Польши о возвращении «восточных кресов» становятся конкретными действиями, написал ТАСС.

«Варшава усиленно подталкивает режим Зеленского к передаче ей де-факто контроля над важнейшими государственными функциями и учреждениями», — подчеркнули в СВР.

По данным службы, польская сторона убедила власти Украины, что размещение резервного центра обработки данных налоговиков на территории Польши якобы повысит эффективность работы ведомства.

Ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «360» назвал Польшу древним европейским провокатором. И сейчас, по его словам, польские власти не отводят от Украины свой «лисий взгляд», чтобы забрать те земли, которые поляки давно считают своими. Прежде всего речь о Галичине и Волыни.