Спецоперация 15 мая 2023, 11:14 Польша назвала преждевременными переговоры о достижении мира на Украине RMF: в Польше считают преждевременными мирные переговоры по Украине Flickr

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Переговоры о достижении мира на Украине до того, как ВСУ проведут контрнаступление, — преждевременны. Такое заявление сделал представитель польского президента, отвечающий за международную проблематику, Марчин Пшидач в эфире радио RMF.

«Пока одна или другая сторона не проведет каких-то наступательных или контрнаступательных действий, сложно говорить о готовности этих двух сторон [к мирным переговорам]», — сказал он.

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Пшидач напомнил, что Украина получает для этого вооружение и боеприпасы. На Западе контрнаступление, которое обсуждают в сети уже несколько месяцев, явно ждут. Но планы Украины могут провалиться из-за излишнего давления США на киевский режим.

Украина даже признала отсутствие финального плана контрнаступления. Чиновники и вовсе сомневаются в успехе удара, при этом они понимают, что Запад перестанет оказывать военную и финансовую помощь в случае неудачи. Президент Украины Владимир Зеленский также признавал, что ряд стран может прекратить активно помогать.