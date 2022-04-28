Власти Польши совместно с американцами прорабатывают вопрос об установлении полного политического контроля поляков над Западной Украиной. Об этом заявил руководитель Службы внешней разведки Украины, его слова привело пресс-бюро ведомства.

Согласно данным разведки, Польша может ввести свои войска на западные территории Украины якобы с целью «защиты от агрессии России». Высшее политическое и военное руководство Польши обсуждает этот план с представителями Вашингтона.

По предварительной информации, коалиция НАТО не выдаст Польше мандат на эти действия, поэтому поляки продумывают стратегию и ищут возможных единомышленников в этой миссии.

Разведка выяснила, что Польша намерена разместить боевые соединения в тех частях Украины, в которых минимальная вероятность встретиться с российскими военными. В списке основных задач у них перехват у украинских силовиков контроля над стратегическими объектами.

СВР уточнило, что Польша ведет работу в направлении украинских элит, которые настроены против националистических идей.

Администрация Польши допускает, что этот шаг приведет к расколу Украины, при этом она получит под управление территории, на которые смогут войти миротворцы.