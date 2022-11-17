Спецоперация 17 ноября 2022, 07:05 Половина мобилизованных украинцев отказались воевать — пленный Украинские военнопленные рассказали РИА «Новости» о судьбе мобилизованных отказников Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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На Украине проходит всеобщая мобилизация, однако не все бойцы соглашаются сражаться. Военнопленный Олег Попов рассказал РИА «Новости», что примерно половина призванных становятся отказниками.

Мужчину мобилизовали из Херсона до начала спецоперации. Он рассказал, что отказавшихся воевать бойцов изолировали от остальных. По его подсчетам, на них приходилась примерно половина призванных. О том, что стало с отказниками, он не знает.

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«Отказники есть, я не знаю, куда их отвозили, где-то в соседнее село, они там сидели, что с ними дальше, либо они ждут суда, либо что — я не знаю, почему их там держат», — сказал Олег Попов.

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Виталий Мартыненко из города Белополье Сумской области заявил, что им угрожали тюрьмой. Многие мобилизованные пытались вернуться домой после первого же боя. Его слова подтвердил другой украинский военнопленный, Сергей Зиночка. Она добавил, что в его подразделении на 150 человек примерно 20 отказались участвовать в боевых действиях.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 ноября внес в Верховную раду законопроекты о продлении всеобщей мобилизации и военного положения.