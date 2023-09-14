Эксклюзив 14 сентября 2023, 13:36 Полный переход в оборону. Когда захлебнется попытка украинского наступления Политолог Гуреев: после октября-ноября ВСУ уйдут в оборону вместо наступления РИА «Новости»

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Серьезных наступательных действий от украинской армии ожидать не приходится, после октября-ноября ВСУ могут перейти в глухую оборону. Об этом «360» заявил политолог Данила Гуреев.

По его мнению, американские кураторы требуют от киевского режима демонстрации эффективной боеспособности. Для этого создали довольно серьезные условия: поставили тяжелые вооружения, обучили солдат ВСУ. Однако в прямом противостоянии на Запорожском направлении российская армия показала себя гораздо более подготовленной к боевым действиям.

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«Мобилизационного потенциала, который был у Украины еще полгода назад, сегодня, мягко говоря, не существует. И мы можем смело говорить, что украинская армия уже все. Никаких серьезных дальнейших контрнаступлений от нее мы с вами не увидим, это признают уже и западные помощники Украины. Сегодня мы можем прогнозировать полный переход Украины в оборонительную статью и попытку постепенного завершения этого конфликта», — выразил уверенность Гуреев.

ВСУ не удается на этом фоне создать даже необходимой для продолжения финансирования со стороны Запада медийной картинки, заметил политолог. Киевскому режиму не хватает ни человеческих резервов, ни технического обеспечения. При этом российская армия продолжает укрепляться на всех основных позициях.

«Перспективы дальнейшего наступления Украины все равно сохраняются, но в краткосрочной перспективе. После октября и ноября Украина перейдет в глухую оборону», — заключил Гуреев.

Ранее с подобным прогнозом выступил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он заявил, что способность ВСУ выдерживать натиск российских сил исчисляется не месяцами, а неделями.