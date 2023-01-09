Спецоперация 09 января 2023, 21:58 Полковник украинской погранслужбы погиб под Соледаром Госпогранслужба Украины сообщила о гибели полковника Юрчика под Соледаром Telegram-канал Госпогранслужбы Украины / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

В боях под Соледаром погиб полковник Госпогранслужбы Украины Юрий Юрчик, сообщили в Telegram-канале ведомства. Там уточнили, что военный попал под массированный обстрел.

Днем 9 января сослуживцы простились с погибшим. У него остались дочь и жена.

Реклама

«Он получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью», — добавили в ведомстве.

Реклама

Бойцы ВСУ начали массово покидать Соледар, рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. По его словам, украинские военные устроили настоящее бегство, оставив позиции в городской застройке. При отходе командование оставило в Соледаре и польских наемников.

В районах Артемовска и Соледара Украина несет самые большие потери, заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович. Он рассказал, что ВС России наносят самые болезненные удары по позициям ВСУ на востоке Артемовска, в Соледаре и южнее его.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов пообещал, что российские военные скоро освободят Соледар и Артемовск. По его словам, это может случиться в ближайшие дни.