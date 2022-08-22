Полковник США раскрыл заговор ЦРУ о «скорой победе Украины»

Спецслужбы США осведомлены о плачевном состоянии украинской армии, но регулярно транслируют в СМИ информацию о скорой победе ВСУ. О вбросах в интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

Американский военный назвал иллюзией подобные материалы, ведь ЦРУ знает, что Украина проиграет.

«Они понимают, что ее власти пожертвовали лучшими подразделениями и не смогут предпринять контрнаступление, им в принципе никогда этого не удавалось с самого начала спецоперации. Все, что пишут в СМИ о победе Украины, — это иллюзия, которой не существует в реальности», — заметил офицер США.

У ВСУ практически закончились ракеты для американских РЗСО HIMARS, отметил Макгрегор. Он напомнил, что военную помощь Украине начали сворачивать еще в июле.

«Все те люди в США, которые фактически разрушили Украину, сейчас отчаянно пытаются спасти положение дел, а, по их мнению, сделать это можно, только говоря ложь о реальной обстановке в стране и надеясь на помощь Вашингтона и его партнеров», — заключил экс-советник министра обороны США.