Военные действия складываются не в украинскую пользу, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, у властей Украины осталась последняя возможность завершить конфликт путем переговоров с Россией.

Полковник отметил, что Запад больше не будет помогать Украине из-за надвигающегося экономического кризиса.

«Я думаю, это последний шанс для Киева закончить конфликт путем переговоров. Москва, скорее всего, не ожидает ничего похожего, поскольку Вашингтон и его союзники в Лондоне четко дали понять, что не заинтересованы в таком развитии событий», — заявил Макгрегор.

По мнению американского полковника, президент Украины Владимир Зеленский утратил контроль над ситуацией. Россия завершит спецоперацию в течение 30 дней, предположил Макгрегор.