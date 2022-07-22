Полковник США Макгрегор сделал прогноз о сроках завершения спецоперации

Украинские войска потерпели полное поражение, но еще остались группировки националистов, которые пытаются взять под контроль уже утраченные территории. С таким заявлением выступил бывший советник главы Пентагона, полковник США Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский полностью потерял контроль над ситуацией. Единственные, кто сейчас еще что-то пытается сделать, — это группировки националистов.

«Правда в том, что украинские войска потерпели поражение — они не могут вернуть то, что потеряли», — подчеркнул Макгрегор.

При этом он отметил, что Россия отвела основную часть войск на несколько недель. Все это время военные отдыхали и набирались сил.

«Они готовятся к масштабному наступлению, чтобы закончить эту войну раз и навсегда. Я думаю, что пора заканчивать это все, что русские и сделают — в течение 30 дней», — сделал прогноз американский полковник.

Ранее Макгрегор заявил, что президент России Владимир Путин видит угрозу в возможном вступлении Украины в НАТО. Он напомнил, что российский лидер неоднократно указывал на недопустимость увеличения сил альянса в Европе.