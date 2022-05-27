Полковник Хатылев усомнился в поставках на Украину американских реактивных систем залпового огня

Полковник Сергей Хатылев считает, что США не станет поставлять реактивные системы залпового огня. Об этом сообщило РИА ФАН.

По его словам, это закончится на уровне разговоров. Хатылев отметил, что для изменения хода спецоперации такого оружия нужно слишком много.

«Такого количества никто не поставит. А эти разовые акции — по 10-15 штук — могут решить задачу кратковременно на отдельном участке», — считает Хатылев.