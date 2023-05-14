Спецоперация 14 мая 2023, 13:13 Полковник Бровко героически погиб в Артемовске Минобороны сообщило о героической гибели полковника Бровко в Артемовске РИА «Новости»

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Заместитель командир армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко героически погиб при отражении атаки украинских боевиков в городе Артемовске. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«При отражении попытки атаки ВСУ в Артемовске героически погиб замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Бровко, получив множественные осколочные ранения», — сказал он.

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Кроме того, погиб полковник Вячеслав Макаров, руководивший действиями российских подразделений.

«Он получил тяжелое ранение при отражении атаки и погиб во время эвакуации», — добавил Конашенков.

Ранее Минобороны заявило, что ВС России не допустили прорыва выстроенной обороны на Соледаро-Артемовском направлении, отразив все атаки врага. Боевики попытались наступать южнее и севернее Артемовска, но их намерения полностью провалились.