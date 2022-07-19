Полковник армии США признал поражение Байдена в борьбе с Россией за Украину

Президент США Джо Байден проигрывает борьбу с Россией на Украине, сделав ставку на опосредованные боевые действия до самого конца. Об этом для издания The American Thinker заявил американский полковник Дуглас Макгрегор.

«НАТО, которая стала любимой лошадью Байдена, находится на последнем издыхании. Быстрее рейтинга Байдена падает только экономика Европы и США», — заявил военный.

По мнению Макгрегора, основная проблема заключается в том, что блокирующие санкции такой страны, как Россия, угрожают всему континенту. Он уверен, что если канцлер ФРГ Олаф Шольц возглавит движение, направленное на прекращение огня, то поддержка НАТО в Европе стремительно рухнет.

«Европейцы и американцы очень злятся на своих бестолковых и робких лидеров, поэтому проводимая США политика весьма опасна», — добавил он.

Накануне депутат бундестага Севим Дагделен призвала Европу готовиться к роспуску НАТО.