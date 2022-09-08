Полянский сообщил о «сюрпризах» России для западных стран к заседанию Совбеза ООН | 360°

Спецоперация 08 сентября 2022, 00:27 Поделиться Telegram

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Viber Полянский сообщил о «сюрпризах» России для западных стран к заседанию Совбеза ООН Полянский: Россия припасла сюрпризы для Запада на заседании Совбеза ООН Unsplash/Alex Zarubi

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США и Албания планируют обсудить на заседании Совбеза ООН яклбы имеющую место фильтрацию украинцев в России, написал в Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, российская делегация тоже припасла «сюрпризы».

«Видимо, высосав пальцы до костей в поисках неудобной для нас темы, они настояли на обсуждении якобы имеющей место фильтрации украинцев на территории России», — отметил высокопоставленный дипломат.

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По словам Полянского, у Москвы есть «кое-какие сюрпризы» для бывших западных партнеров. Поэтому им не стоит «расслабляться и питать иллюзии» о том, что россиян можно застать врасплох.

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Накануне на заседании Совбеза ООН обсуждалась ситуация на Запорожской АЭС. Постпред России при организации Василий Небензя высказался о докладе главы МГАТЭ Рафаэле Гросси после поездки на станцию. По его словам, Москва сожалеет, что в докладе не был отражен факт обстрелов атомного объекта со стороны ВСУ. Миссия могла убедиться, что именно украинские военные представляют угрозу для безопасной работы ЗАЭС.

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