Продолжительность спецоперации на Украине зависит от того, как скоро будут выполнены поставленные цели. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский, сообщило РИА «Новости».

Он напомнил, для чего началась спецоперация. Российская армия сражается за то, чтобы прекратились обстрелы Донбасса, а с территории Украины и от ее националистического руководства перестала исходить угроза России, жителям юга и юго-восточных регионов.

«И пока эти цели не будут достигнуты, наша операция будет продолжаться», — сказал Дмитрий Полянский.

Он добавил, что с подачи ряда западных стран Украина превратилась в «антиРоссию».

Аналогичное заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что если руководство Украины отдаст своим войскам приказ сложить оружие, боевые действия завершатся до конца дня.