Полянский осудил удар по Новой Каховке из американской системы HIMARS

Удар по гражданским объектам в Новой Каховке из американской РСЗО HIMARS осудил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он заявил РИА «Новости», что произошедшее стало результатом поставок США вооружения на Украину.

«Подобные удары по гражданским объектам могут вызвать только решительное осуждение. Это прямое следствие поставок Штатами вооружений Киеву», — подчеркнул Полянский, комментируя удар по Новой Каховке.

При ударе со стороны ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области взорвались склады с селитрой. Украинские националисты использовали реактивную систему залпового огня HIMARS американского производства.

Повреждения получили жилые дома, больница, уничтожены сотни квартир, сообщил глава военно-гражданской администрации города Владимир Леонтьев. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.