Спецоперация 29 марта 2023, 10:24 Полянский назвал трагическую ошибку Украины Полянский счел превращение Артемовска в символ трагической ошибкой Украины РИА «Новости»

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Власти Украины совершили трагическую ошибку, превратив город Артемовск в своего рода символ. Об этом РИА «Новости» сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, российские военные берегут гражданское население и живую силу, не применяя при наступлении в Донбассе всю имеющуюся мощь.

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«Украинская сторона сама сделала символ из Артемовска, это трагическая ошибка. Теперь они бросают в этот район все больше и больше новобранцев в качестве пушечного мяса», — сказал он.

Полянский предположил, что украинское общество осведомлено о сложившейся ситуации в городе.

«С нашей точки зрения, это абсолютно бесполезно, но Украина сама решает, что ей делать. Думаю, судьба Артемовска уже предопределена. Мы не торопимся, это вопрос дней или недель», — добавил дипломат.

Ранее президент Украины заявил, что Запад начнет подталкивать страну к компромиссу в случае поражения ВСУ в Артемовске.