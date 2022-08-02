Украинские силы вновь подожгли поля с пшеницей в Пологском районе Запорожской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местных жителей.

Украинские военные в середине июля уже поджигали поля в Запорожье. По словам члена главного совета администрации области Владимир Рогова, это происходило при поддержке киевского режима.

Также в прошедшем месяце поджигали поля с зерновыми культурами в Харьковской, Николаевской, Херсонской областях. Минобороны РФ заявило, что это было сделано с помощью вертолетов и артиллерии.

Представители военного ведомства высказали мнение, что эти и другие подобные шаги украинские власти предпринимают на фоне непрекращающейся истерики Запада и «лживых обвинений в адрес РФ в искусственном создании продовольственного кризиса в мире».

Тем временем уже вечером 2 августа сухогруз Razoni с зерном, вышедший из порта Одессы, должен прибыть в Стамбул.