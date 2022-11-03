Полиция нашла тайник с тротилом дома у бойца ВСУ в Херсонской области | 360°

03 ноября 2022, 14:38
Полиция нашла тайник с тротилом дома у бойца ВСУ в Херсонской области
МВД Херсонской области: полиция нашла тайник с тротилом дома у бойца ВСУ
Сотрудники правоохранительных органов Генического муниципального округа Херсонской области обнаружили тайник с тротилом в доме военного из Вооруженных сил Украины в селе Доброполье. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале регионального главка МВД.
Речь идет о военнослужащем 1977 года рождения.
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«В ходе осмотра домовладения правоохранители обнаружили и изъяли запал к гранате РГД-5, тротиловую шашку весом 400 граммов, балаклаву, флайеры, наклейки, атрибутику и агитационную литературу ВСУ», — рассказали в полиции.
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Ранее 3 ноября сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Голопристанской администрации в Херсонской области из РСЗО HIMARS. По словам замгубернатора региона Кирилла Стремоусова, в результате атаки никто не пострадал.
Он еще раз посоветовал мирным жителям эвакуироваться на левый берег Днепра. Стремоусов заявил, что бои в Херсонской области могут активизировать в ближайшие полторы-две недели.
ВСУ
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