Полицейские в Херсоне пострадали после срабатывания СВУ

В самом большом микрорайоне Херсона сработало самодельное взрывное устройство, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо. В результате ЧП пострадали два сотрудника полиции.

Устройство сработало возле погранмашины патрульно-постовой службы, следовавшей по стандартному маршруту. Правоохранители получили серьезные травмы. Взрыв прозвучал в Таврическом микрорайоне Херсона. Взрывное устройство было начинено гайками и болтами.

«Вот неймется кому-то, чтобы нагадить, сделать больно, сделать страшно. <…> Это украинскими руками воюют не украинцы», — заявил Сальдо в эфире канала «Соловьев Live».

Утром 27 июля стало известно, что ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне. Огонь вели из американских РСЗО HIMARS.