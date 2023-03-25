Спецоперация 25 марта 2023, 10:53 Полицейские нашли тайник с боеприпасами в херсонской гостинице МВД: тайник с боеприпасами нашли в гостинице села Стрелковое в Херсонской области

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Полицейские нашли тайник с боеприпасами в гостинице села Стрелковое в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.

Правоохранители изъяли семь магазинов к автомату Калашникова, 228 патронов калибра 5,45 миллиметра, 45 патронов калибра девять миллиметров, 100 охотничьих патронов 12-го калибра, девять патронов для травматического оружия и разгрузочный жилет для военной экипировки. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Ранее тайник с боеприпасами ВСУ обнаружили в лесопосадке в Скадовске Херсонской области. Схрон, кое-как замаскированный грунтом, ветками и травой, предназначался для диверсионно-разведывательной группы. В нем нашли патроны, гранаты и порох.

А в середине марта полицейские обнаружили крупный схрон с боеприпасами на заброшенном складе в Чаплинском округе. Извлеченные оттуда боеприпасы поступили на хранение на склад Министерства обороны России.

Рейдовые мероприятия продолжаются.