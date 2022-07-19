Политолог Живов прокомментировал возможность получения Украиной дальнобойных ракет от США

Политолог Алексей Живов оценил заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который сообщил, что Киев в ближайшее время может получить более дальнобойные ракеты для американских установок HIMARS. Об этом написал сайт Runews.

По словам политолога, баллистические ракеты лишь способны затянуть конфликт, но не победить Россию.

«Баллистические ракеты для HIMARS будут угрожать глубоким российским тылам, инфраструктурным объектам и штабам. Победить Россию, имея такое оружие, невозможно, но вот максимально затянуть конфликт или добиться эскалации — запросто», — подчеркнул он.

Живов добавил, что западные страны своими действиями показывают, что идут по пути управляемой эскалации украинского конфликта.