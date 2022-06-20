Политолог усомнился в желании Германии отказаться от военной помощи Украине

Статья эксперта Института Хадсона Питера Рафа о том, что Германия готова отказаться от военной помощи Украине ради того, чтобы «не унижать Россию», не имеет ничего общего с действительностью. Западные страны продолжат поставлять киевскому режиму оружие и подталкивать власти Украины к продолжению военных действий. Об этом в беседе с «360» заявил политолог, директор Института политических исследований и член Общественной палаты России Сергей Марков.

Он пояснил, что высказанное западным экспертом мнение называется wishful thinking — попытка выдать желаемое за действительное. Но реальность заключается в том, что российские военные продолжат свою работу по ликвидации русофобского режима на Украине, проводящего политику государственного терроризма.

«Восемь лет говорили о том, что этот режим разваливается, что эти клоуны Порошенко и Зеленский уйдут. Но ничего не произошло. Нам пришлось выполнять эту работу. Сейчас пошла wishful thinking, что Запад все-таки откажется от поддержки киевского режима, выйдет на какой-то мир. Не выйдет и не откажется», — заявил Марков.

Он не исключил, что статья появилась в связи с визитом в Киев президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги. По мнению автора материала, якобы они уговаривали Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией, так как экономическая ситуация в Европе оставляет желать лучшего.

Марков отметил, что все обстояло совсем не так.

«Они по итогам выступили и сказали, что планируют поставлять оружия как можно больше, чтобы как можно больше убивали русских и как можно дольше воевали с Россией. Статья никому не известного журналиста — это просто глупость», — подчеркнул политолог.

По его мнению, Запад продолжит помогать Украине до тех пор, пока не почувствует существенного экономического ущерба. Но пока этого не произошло.

«Они считают, что мы такие ужасные, а у них там рост цен, все разваливается и они вынуждены сдаться и начать переговоры с Россией. Нет у них ничего ужасного. Санкционная война нас коснулась на порядок больше, чем европейцев. Поэтому ничего они не прекратят. Это все сказки, которые мы себе рассказываем сами», — подытожил Марков.