Политолог Шипилин оценил слова колумниста Никифоровой о поисках Белым домом приемника Зеленского

Политический аналитик Павел Шипилин прокомментировал слова колумниста Виктории Никифоровой, которая ранее заявила, что Белый дом приступил к поискам приемника Владимира Зеленского. Об этом написало ИА Nation News.

По словам политолога, складывается ощущение, что американское руководство меняет тактику относительно спецоперации на Украине.

«В последнее время появились сразу несколько серьезных свидетельств того, что над Зеленским сгущаются тучи. Это и доклад Amnesty International, и выступления на телевидении (например, телеканал Sky News). Началась кампания по дискредитации Зеленского. У меня ощущение, что речь идет об изменении американской тактике по спецоперации. Во что это выльется, пока сказать трудно, но, судя по всему, вскоре мы увидим изменение отношения западных СМИ», — добавил Шипилин.

Политолог также не исключил желание США восстановить отношения с Россией на фоне американо-китайского кризиса. По его словам, американцы нуждаются в мощном союзнике.