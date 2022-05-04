Политолог Шаповалов осудил тайные поставки Швецией оружия Украине

Швеция заявляет о нейтральной позиции в отношении конфликта между РФ и Украиной, однако тайно поставляет последней оружие. Политолог Владимир Шаповалов в разговоре с Life назвал это «некрасивой историей».

«Другие страны, которые, в отличие от Швеции, не считаются нейтральными, совершенно явно, не скрывая, делают эти поставки вооружения. Швеция же делает это скрытно. Это свидетельствует о тех нравах, которые сейчас существуют в шведской политике. Конечно, это свидетельствует о том, что никакого нейтрального статуса в Швеции нет. Нынешние заявления о том, что Швеция собирается вступить в НАТО, — не более чем демагогия, потому что и так Швеция на стороне НАТО уже», — уверен политолог.

Кроме того, Швеция присоединилась к антироссийским санкциям, что также не соответствует «нейтральному» статусу.